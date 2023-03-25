البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 25 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0084
أورو EUR 1 1.8104
دولار أسترالي AUD 1 1.1415
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3249
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0927
كرون دنماركي DKK 1 0.2432
لاري جورجي GEL 1 0.6589
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2423
دينار الكويت KWD 1 5.5358
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3795
بيسو المكسيك MXN 1 0.0909
جنيه مصري EGP 1 0.055
لاي مولدوفا MDL 1 0.0912
كرون النرويج NOK 1 0.1591
زلوتي بولندا PLN 1 0.3857
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0223
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2661
دولار سنغافورة SGD 1 1.2671
ريال السعودية SAR 1 0.4526
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559
دولار تايوان TWD 1 0.0557
ليرة تركيا TRY 1 0.0894
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0611
كرون التشيك CZK 1 0.0755
يوان الصين CNY 1 0.2477
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0652
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4641
كرون السويد SEK 1 0.1627
فرنك سويسرا CHF 1 1.8351
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1308
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2773
بيسو تشيلي CLP 100 0.2061
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك