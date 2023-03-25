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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:١٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 25 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0084

    أورو EUR 1 1.8104

    دولار أسترالي AUD 1 1.1415

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3249

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0927

    كرون دنماركي DKK 1 0.2432

    لاري جورجي GEL 1 0.6589

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2423

    دينار الكويت KWD 1 5.5358

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3795

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0909

    جنيه مصري EGP 1 0.055

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0912

    كرون النرويج NOK 1 0.1591

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3857

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0223

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2661

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2671

    ريال السعودية SAR 1 0.4526

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

    دولار تايوان TWD 1 0.0557

    ليرة تركيا TRY 1 0.0894

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0611

    كرون التشيك CZK 1 0.0755

    يوان الصين CNY 1 0.2477

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0652

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4641

    كرون السويد SEK 1 0.1627

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8351

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1308

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2773

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2061

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

    ريال إيران IRR 100 0.004

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