أذربيجان يصدر 74.8 ألف طن من الميثانول
AzerTAg.az
٢٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٣٩]
باكو، 25 مارس، (أذرتاج)
صدر البلد 74.8 ألف طن من الميثانول بقيمة 15.7 مليون دولار خلال شهري يناير – فبراير من العام الماضي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن البلد صدرت 74.4 ألف طن من الميثانول بقيمة 23.8 مليون دولار خلال الشهرين من عام 2022.
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