  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان يصدر 74.8 ألف طن من الميثانول

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٩]
    أذربيجان يصدر 74.8 ألف طن من الميثانول

    باكو، 25 مارس، (أذرتاج)

    صدر البلد 74.8 ألف طن من الميثانول بقيمة 15.7 مليون دولار خلال شهري يناير – فبراير من العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن البلد صدرت 74.4 ألف طن من الميثانول بقيمة 23.8 مليون دولار خلال الشهرين من عام 2022.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٨]
    قيمة البولي بروبلين المصدرة تبلغ 23.6 مليون دولار خلال شهرين
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:١٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٤١]
    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 1.1 مليون دولار
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٣٥‎]
    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد