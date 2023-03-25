أذربيجان يصدر 74.8 ألف طن من الميثانول

باكو، 25 مارس، (أذرتاج)

صدر البلد 74.8 ألف طن من الميثانول بقيمة 15.7 مليون دولار خلال شهري يناير – فبراير من العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن البلد صدرت 74.4 ألف طن من الميثانول بقيمة 23.8 مليون دولار خلال الشهرين من عام 2022.