رئيس أوغندا : الرئيس إلهام علييف أعطى زخما جديدا لتطور حركة عدم الانحياز

باكو، 25 مارس (أذرتاج)

اجرت وكالة أنباء "تاس" الروسية وبرنامج "فورمولا فلاستي" بالتلفزيون الروسي مقابلة مع الرئيس الاوغندي يوفيري كاقوتا موسيفيني في مقره.

أفادت أذرتاج ان ميخائل غوسمان النائب الأول للمدير العام لوكالة انباء تاس ومؤلف برنامج "فورمولا فلاستي" طرح عدة أسئلة على الرئيس الاوغندي نظرا لتسلم بلاده من أذربيجان رئاسة حركة عدم الانحياز في العام القادم.

كذلك سأله ميخائيل غوسمان عن آرائه في دور حركة عدم الانحياز في العالم وآفاق هذه المنظمة وكذلك مساعي أذربيجان التي ترأس هذه المنظمة في تطويرها.

قال رئيس اوغندا ان رئاسة حركة عدم الانحياز شرف كبير لاوغندا. أشار الرئيس الى ان حركة عدم الانحياز، التي تأسست من قبل الشخصيات التاريخية البارزة منهم جمال عبد الناصر وجواهر لأل نهرو ويوسف بروز تيتو، قوة مهمة ونافذة للغاية في العالم حاليا كما كان عليه الحال في السابق. أعرب موسيفيني عن يقينه من ان بلاده ستبذل كل ما في وسعها للمزيد من تطوير هذه الحركة.

أشاد رئيس اوغندا برئاسة أذربيجان حركة عدم الانحياز ونشاط رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي أعطى دفعة جديدة لتطوير الحركة.

أشاد يوفيري موسيفيني خاصة بخدمات الرئيس إلهام علييف باعتباره رئيسا لحركة عدم الانحياز في توحيد المساعي في مكافحة فيروس كورونا. وقال انه يتشرف برؤية رئيس أذربيجان في قمة الحركة بأوغندا.

يمكن مشاهدة المقابلة المتلفزة مع الرئيس الاوغندي في قناة "روسيا 24" وينشر نصها الكامل في موقع وكالة تاس الروسية.