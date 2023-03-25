34 مركبة لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين بدون مانع

باكو، 25 مارس، (أذرتاج)

يستمر في يومه الـ104 اعتصام نشطاء البيئة المنظمة بدعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية على طريق لاتشين وخانكندي بطلب السماح بإجراء عملية الرصد والمراقبة والتفتيش على منجمي "قيزيل بولاق" و"دميرلي" في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وبوقف الاستغلال الغير قانوني لثروات أذربيجان الطبيعية.

مرت 34 مركبة منها سيارتان طبية و3 سيارات و29 شاحنات تموين تابعة لقوات حفظ السلام الروسية في 25 مارس من خلال مكان الاعتصام بدون مانع عبر طريق لاتشين.

ويدل ذلك مرة أخرى على أن المشاركين في التظاهرة السلمية لا يعرقلون عبور مراكب النقل للأغراض الإنسانية.