الجيش الأذربيجاني يفرض السيطرة على الطرق غير المعبدة في شمال طريق لاتشين

باكو، 25 مارس (أذرتاج)

فرضت وحدات الجيش الاذربيجاني السيطرة على الطرق غير المعبدة في شمال طريق لاتشين لمنع الاستفادة منها للأنشطة غير القانونية وكذلك الحيلولة دون زيادة التوتر والاستفزازات المسلحة المحتملة نتيجة نقل الأسلحة والذخائر من قبل أرمينيا.

كما جاء في بيان لوزارة الدفاع الأذربيجانية انه يلاحظ في الأيام الأخيرة تكثيف نقل الجنود والأسلحة والعتاد والالغام وكذلك غيرها من الوسائل العسكرية من أرمينيا الى الميليشيات الأرمنية غير القانونية المتواجدة في جزء من الأراضي الأذربيجانية تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية. تجرى عمليات النقل أساسا في ساعات الليل وفي الظروف الجوية الضبابية.

أعلنت الوزارة مؤخرا ان الميليشيات الارمينية غير القانونية تقوم بانشاء طرق جديدة بديلة في الأماكن الجبلية خارج طريق لاتشين. ولهذا الغرض تجلب الى الأعمال الآليات والمعدات الخاصة والهندسية والعسكرية وكذلك المجندين والسكان المحليين.

رصدت وزارة الدفاع الأذربيجانية تكثيف اعمال الانشاء والتعبيد غير القانونية في الطرق من خانكندي الى تورشسو التي تمر شمال طريق لاتشين. تستخدم هذه الطرق للإمدادات العسكرية والتموين للمواقع الارمينية القتالية.