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    أذربيجان: 17 حالة إصابة بكورونا في 25 مارس

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٤]
    أذربيجان: 17 حالة إصابة بكورونا في 25 مارس

    باكو، 25 مارس، (اذرتاج)

    سجلت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و48 حالة تعافي دون تسجيل 7 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 25 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 829 ألف و345 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و63 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و160 مريض منهم ويستمر علاج 122 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 511 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و552 ألف و99 فحصا طبيا.

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