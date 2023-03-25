الخارجية: سيتم صد التدخلات الخارجية في حوار الجانب الأذربيجاني مع السكان الأرمن

باكو، 25 مارس، أذرتاج

قال الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده إنه كما هو مشار إليه من جانب أذربيجان مرارا فإن إعادة تكامل السكان من الأصل الأرميني المقيمين في المنطقة ستضمن وفقا لدستور جمهورية أذربيجان والتشريع الأذربيجاني. والجانب الأذربيجاني عازم على ممارسة حوار مع الأهالي الأرمن على هذا النحو وسيتم صد كل تدخل خارجي في هذه القضية.

وأضاف حاجيزاده أن الجانب الأذربيجاني تقدم باقتراح عقد لقاء آخر في باكو بشأن إعادة تكامل الأهالي الأرمن ولا يجوز لأرمينيا أن تمنع فعاليات أذربيجان في هذا الاتجاه.

وقال "وإذ ندعو الجانب الأرميني مرة أخرى للرجوع إلى مائدة مباحثات في معاهدة سلام وبذل جهود جادة في هذا الاتجاه وان أذربيجان مستعدة للمشاركة على الفور في مباحثات معاهدة سلام."