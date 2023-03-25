أيخان حاجيزاده: تحريف ميرزويان ماهية مباحثات سلام أمر مرفوض

باكو، 25 مارس، أذرتاج

علّق الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده على تصريح وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان بصدد مقترحات أرمينيا إلى مشروع معاهدة سلام مع أذربيجان خلال مقابلة صحفية أجرتها معه قناة القاهرة المصرية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأذربيجانية إن تحريف وزير الخارجية الأرميني ارارات ميرزويان في مقابلة صحفية أجرتها معه قناة القاهرة المصرية ماهية مباحثات بشأن معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا وكذلك سعيه إلى تضليل المجتمع الدولي مرفوض تماما.

تصريحات الوزير الأرميني هذه نموذج بارز لمدى تلاعب أرمينيا مرة أخرى مع مباحثات معاهدة سلام ولاتخاذها موقفا غير جاد من العملية.

كما هو من المعلوم قاطعت أرمينيا جولة تالية من المباحثات في شهر ديسمبر وأجهضت عملية المباحثات على الرغم من صيغة تم التوصل إليها بين الطرفين لمباحثات معاهدة سلام ومن اتفاقات حول مراعاة قواعد محددة في هذه المباحثات. ولم تعد أرمينيا إلى مباحثات معاهدة سلام حتى اليوم.

وعلى الصعيد الآخر تعلق أرمينيا على بعض العناصر التي اقترحت بها إلى مشروع معاهدة سلام خارج السياق، سعيا منه إلى تكوين رأي خاطئ في المجتمع وهذا الموقف لا يسهم إيجابيا في العملية وبالعكس يستهدف إلى عرقلة مباحثات معاهدة سلام.

وفيما يخص بادعاءات وزير الخارجية الأرميني بشأن ما سماه بآلية دولية لحقوق وامن السكان الأرمن المقيمين في منطقة قراباغ الأذربيجانية فأود أن اذكر أن موقف أذربيجان من الامر معلوم لدى أرمينيا وجهود ادراج بند بهذا الصدد في مشروع معاهدة سلام ثنائي بين أذربيجان وأرمينيا تدل على أن أرمينيا لم تكف إلى اليوم عن ادعاءاتها الأرضية ضد أذربيجان بخلاف معايير ومبادئ القانون الدولي ولن تكون أية نتيجة لمثل هذه المحاولات.

وكما هو مشار إليه من جانب أذربيجان مرارا فإن إعادة اندماج السكان من الأصل الأرميني المقيمين في المنطقة ستضمن وفقا لدستور جمهورية أذربيجان والتشريع الأذربيجاني. والجانب الأذربيجاني عازم على ممارسة حوار مع الأهالي الأرمن على هذا النحو وسيتم صد كل تدخل خارجي في هذه القضية. وقد تقدم الجانب الأذربيجاني باقتراح عقد لقاء آخر في باكو بشأن إعادة دمج الأهالي الأرمن ولا يجوز لأرمينيا أن تمنع فعاليات أذربيجان في هذا الاتجاه.

وإذ ندعو أرمينيا مرة أخرى للرجوع إلى مائدة المباحثات في معاهدة سلام وبذل جهود جادة في هذا الاتجاه وان أذربيجان مستعدة للمشاركة على الفور في مباحثات معاهدة سلام.