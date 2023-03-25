الخارجية: تصريحات الوزير الأرميني نموذج بارز لاتخاذهم موقفا غير جاد من عملية سلام

باكو، 25 مارس، أذرتاج

قال الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده إن تصريحات الوزير الأرميني هذه نموذج بارز لمدى تلاعب أرمينيا مرة أخرى مع مباحثات معاهدة سلام ولاتخاذها موقفا غير جاد من العملية.

وأشار حاجيزاده إلى أنه من المعلوم قاطعت أرمينيا جولة تالية من المباحثات في شهر ديسمبر وأجهضت عملية المباحثات على الرغم من صيغة تم التوصل إليها بين الطرفين لمباحثات معاهدة سلام ومن اتفاقات حول مراعاة قواعد محددة في هذه المباحثات. ولم تعد أرمينيا إلى مباحثات معاهدة سلام حتى اليوم.