رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يتصل هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان

باكو، 25 مارس، أذرتاج

اتصل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في 25 مارس اليوم برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف هاتفيا.

وتذكر شارل ميشيل في اثناء المكالمة الهاتفية اللقاء الذي عقده مع رئيس الدولة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 17 فبراير عام 2023م وتناول المسائل المختلفة التي طرحت على بساط البحث في اللقاءات المنعقدة في الصيغة الثلاثية خلال الفترة ما بين 14 ديسمبر عام 2021م و31 أغسطس عام 2022م.

وقال شارل ميشيل إن الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده الرامية إلى ضمان السلام والأمن المستدامين في المنطقة. وتطرق ميشيل القضايا الخاصة بطريق لاتشين وخانكندي في أذربيجان وعبر عن قلقه بالحوادث الواقعة في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في الأيام الأخيرة.

واكد الرئيس إلهام علييف مرة أخرى على تأييد أذربيجان عملية بروكسل. وتناول الرئيس علييف الوضع في طريق لاتشين وخانكندي قائلا إن المزاعم التي تتقدم بها أرمينيا كأن الطريق مغلق لا صحة لها نهائيا بحيث إن ما يقرب من 5 الاف مركبة نقل خاصة بقوات حفظ السلام الروسية ومنظمة الصليب الأحمر قد عبرت الطريق منذ 12 ديسمبر عام 2022م حتى اليوم.

وابلغ رئيس الدولة أن عملية نقل الأسلحة والمعدات والذخائر والأفراد من جانب أرمينيا إلى أراضي أذربيجان التي تنتشر عليها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية ما برحت تنفذ.

ولفت الرئيس علييف الانتباه إلى تصريحات رسمية خطيرة ومستهدفة إلى التوتير تدلي بها قيادة أرمينيا. وذكر رئيس الدولة أن جندي حرس الحدود أصيب بجروح جراء استفزاز أرمينيا التالي في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان التي تنتشر على طولها بعثة الاتحاد الأوروبي في 20 مارس عام 2023م ولقي جنديان آخران مصرعهما جراء الاستفزاز الذي ارتكبته الجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في منطقة قراباغ الأذربيجانية في 5 مارس.

وشدد الرئيس الأذربيجاني على أن كل هذا نتيجة للسياسة الخطيرة التي تنتهجها أرمينيا.