حاجيزاده: أرمينيا تكون رأيا خاطئا في المجتمع

باكو، 25 مارس، أذرتاج

قال الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده إن أرمينيا تعلق على بعض العناصر التي اقترحت بها إلى مشروع معاهدة سلام خارج السياق، سعيا منها إلى تكوين رأي خاطئ في المجتمع وهذا الموقف لا يسهم إيجابيا في العملية وبالعكس يستهدف إلى عرقلة مباحثات معاهدة سلام.

وأضاف حاجيزاده أنه فيما يخص بادعاءات وزير الخارجية الأرميني بشأن ما سماه بآلية دولية لحقوق وامن السكان الأرمن المقيمين في منطقة قراباغ الأذربيجانية فأود أن اذكر أن موقف أذربيجان من الأمر معلوم لدى أرمينيا وجهود إدراج بند بهذا الصدد في مشروع معاهدة سلام ثنائي بين أذربيجان وأرمينيا تدل على أن أرمينيا لم تكف إلى اليوم عن ادعاءاتها الأرضية ضد أذربيجان بخلاف معايير ومبادئ القانون الدولي ولن تكون أية نتيجة لمثل هذه المحاولات.