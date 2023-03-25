الرئيس إلهام علييف يطلع شارل ميشيل على الوضع في طريق لاتشين وخانكندي

باكو، 25 مارس، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في مكالمة هاتفية جرت مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل إن أذربيجان تؤيد بعملية بروكسل.

وتناول الرئيس علييف الوضع في طريق لاتشين وخانكندي قائلا إن المزاعم التي تتقدم بها أرمينيا كأن الطريق مغلق لا صحة لها نهائيا بحيث إن ما يقرب من 5 الاف مركبة نقل خاصة بقوات حفظ السلام الروسية ومنظمة الصليب الأحمر قد عبرت الطريق منذ 12 ديسمبر عام 2022م حتى اليوم.