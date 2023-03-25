الخارجية: استفزازات أرمينيا الأخيرة تدل على ضرورة إنشاء نقطة تفتيش حدودية على طريق لاتشين

باكو، 25 مارس، أذرتاج

نشرت وزارة الخارجية بيانا بشأن تنفيذ وزارة الدفاع الأذربيجانية تدابير السيطرة ذات الصلة بغية الحيلولة دون المزيد من توتر الأوضاع بسبب نقل أرمينيا الأسلحة والعتاد الحربي إلى أراضي أذربيجان ودون ارتكاب استفزازات محتملة.

وجاء في بيان الخارجية أن وزارة الدفاع الأذربيجانية أصدرت بيانا جاء فيه أن وحدات جيش أذربيجان نفذت تدابير السيطرة ذات الصلة بغية الحيلولة دون المزيد من توتر الأوضاع بسبب نقل أرمينيا الأسلحة والعتاد الحربي إلى أراضي أذربيجان ودون ارتكاب استفزازات محتملة وكذلك دون استخدام الطرق غير المعبدة شمال طريق لاتشين لفعاليات غير قانونية.

ومن المعلوم انه يلاحظ في الأيام الأخيرة تكثيف نقل الجنود والأسلحة والعتاد والألغام وكذلك غيرها من الوسائل العسكرية من أرمينيا الى الميليشيات الأرمنية غير القانونية المتواجدة في جزء من الأراضي الأذربيجانية تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية. تجرى عمليات النقل أساسا في ساعات الليل وفي الظروف الجوية الضبابية. وبجانب ذلك رصدت وزارة الدفاع الأذربيجانية تكثيف أعمال الإنشاء والتعبيد غير القانونية في الطريق الواصل بين خانكندي وخلف علي وتورشصو والطريق الواصل بين خانكندي وكوسالر وميرزالر وتورشصو الذي يمر شمال طريق لاتشين.

وعلى الرغم من نداءات عديدة وجهتها أذربيجان ومن المناقشات التي أجريت في هذا الصدد فإنه لم يتخذ أي تدبير إلى اليوم من اجل التصدي لنقل الأسلحة والعتاد الحربي وسائر المستلزمات العسكرية.

ومع ذلك إن سقوط جنود أذربيجان شهداء وجرحى جراء الاستفزازات التي ارتكبتها أرمينيا في 5 مارس على الطريق الواصل بين خانكندي وخلف علي وتورشصو وكذلك في 20 مارس في حدود محافظة زنكيلان قد أبرز نية أرمينيا توتير الأوضاع متعمدا.

وجدير بالذكر أيضا أن استفزازات أرمينيا العسكرية المشار إليها رافقت لها خطابات قيادة أرمينيا العدوانية في الأيام الأخيرة ولا سيما التصريحات التي أدلى بها رئيس أرمينيا ورئيس الوزراء الأرميني ووزير الخارجية الأرميني المستمرة ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها من النماذج البارزة التي تدل على عدم عدول هذا البلد عن ادعاءاتها الترابية ضد أذربيجان إلى اليوم.

كما أن خطوات أرمينيا هذه دلت على نية أرمينيا إجهاض عملية السلام في ظل انتعاش جهود دولية ترمي إلى معاهدة سلام في الآونة الأخيرة وكذلك على أن أرمينيا غير مهتمة بإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وندعو أرمينيا للتجنب من الخطوات والتصريحات المستفزة التي توتر الأوضاع في المنطقة ومن التدخل في شؤون أذربيجان الداخلية وللوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها بدلا من مواصلة جهودها التي ترمي إلى تضليل المجتمع الدولي.

ولا شك في أن استفزازات أرمينيا الأخيرة تدل على ضرورة إنشاء نقطة تفتيش حدودية بين أذربيجان وأرمينيا عند آخر نقطة طريق لاتشين وذلك من اجل الحيلولة دون الفعاليات غير القانونية على أراضي أذربيجان السيادية.