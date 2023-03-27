البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 27 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 مارس آذار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086

أورو EUR 1 1.7999

دولار أسترالي AUD 1 1.1437

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3268

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0922

كرون دنماركي DKK 1 0.2418

لاري جورجي GEL 1 0.6481

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2514

دينار الكويت KWD 1 5.5361

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3791

بيسو المكسيك MXN 1 0.0925

جنيه مصري EGP 1 0.0555

لاي مولدوفا MDL 1 0.0902

كرون النرويج NOK 1 0.1641

زلوتي بولندا PLN 1 0.3817

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0228

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2547

دولار سنغافورة SGD 1 1.2603

ريال السعودية SAR 1 0.453

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1653

دولار تايوان TWD 1 0.0556

ليرة تركيا TRY 1 0.09

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0462

كرون التشيك CZK 1 0.0761

يوان الصين CNY 1 0.245

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0478

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4644

كرون السويد SEK 1 0.1633

فرنك سويسرا CHF 1 1.815

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1285

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2474

بيسو تشيلي CLP 100 0.2042

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004