أذربيجان: تطعيم 155 جرعة من لقاح كورونا في 26 مارس

باكو، 27 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 155 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 26 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 41 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و61 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 50 شخصا الجرعة الثالثة و3 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و953 الف و37 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و405 ألف و654 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و794 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و401 ألف و715 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و874 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.