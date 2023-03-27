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    ارتفاع حجم الصادرات من منتجات المعادن الحديدية

    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٠٤]
    ارتفاع حجم الصادرات من منتجات المعادن الحديدية

    باكو، 27 مارس، (اذرتاج)

    تم تصدير 128 ألف طن من منتجات المعادن الحديدية خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة الصادرات من منتجات المعادن الحديدية خلال الفترة الذكورة بلغ 147.3 مليون دولار.

    وأشار الجمارك في البيان إلى أنه تم تصدير 114.4 ألف طن من منتجات المعادن الحديدية بقيمة 150.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2022.

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