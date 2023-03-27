ديوان رئاسة أذربيجان يجدد دعوته لممثلي أرمن قره باغ لعقد لقاء
AzerTAg.az
٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٠٨]
باكو، 27 مارس، أذرتاج
استمرارا للقاء المنعقد بمدينة خوجالي في 1 مارس ولدعوة لقاء مقدمة في 13 مارس، يجدد ديوان رئاسة أذربيجان دعوته لممثلي أرمن قره باغ لعقد لقاء من اجل مناقشة قضايا التكامل وكذلك تنفيذ مشاريع بنية تحتية في قراباغ.
ويقترح مرة أخرى بتنظيم لقاء في الأسبوع الأول من شهر أبريل بمدينة باكو.
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