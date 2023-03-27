انخفاض صادرات ألياف القطن والغزل

باكو، 27 مارس، (اذرتاج)

تم تصدير 12.5 ألف طن من ألياف القطن و1961 طن من الغزول القطنية خلال الشهرين من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة صادرات ألياف القطن بلغت 23.2 مليون دولار أمريكي وغزل القطن 5.7 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير 23.5 ألف طن من ألياف القطن بقيمة 51.6 مليون دولار و2227 ألف طن من خيوط القطن بقيمة 9.3 مليون دولار في الفترة ما بين يناير وفبراير من عام 2022.