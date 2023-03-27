  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض صادرات ألياف القطن والغزل

    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:١٢]
    انخفاض صادرات ألياف القطن والغزل

    باكو، 27 مارس، (اذرتاج)

    تم تصدير 12.5 ألف طن من ألياف القطن و1961 طن من الغزول القطنية خلال الشهرين من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة صادرات ألياف القطن بلغت 23.2 مليون دولار أمريكي وغزل القطن 5.7 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 23.5 ألف طن من ألياف القطن بقيمة 51.6 مليون دولار و2227 ألف طن من خيوط القطن بقيمة 9.3 مليون دولار في الفترة ما بين يناير وفبراير من عام 2022.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٧]
    وزير الطاقة الاذربيجاني يزور ألمانيا
    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٠]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٠٤]
    ارتفاع حجم الصادرات من منتجات المعادن الحديدية
    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:١١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم