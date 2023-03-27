تطهير مساحة 1126 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

باكو، 27 مارس، (اذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 13-25 مارس 209 لغم مضاد للمشاة و400 لغم مضاد للدبابات و469 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات تارتار وأغدام وخوجاوند ولاتشين وشوشا وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 1126 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.