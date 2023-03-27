الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار العطلة

باكو، 27 مارس، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار العطلة.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت على مدار اليوم مع 373 حالة حريق و30 حالة حرجة تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 40 شخصا وبينهم 17 قاصرا.

وأصيب 3 أشخاص وتسمم شخص من الدخان جراء الحريق.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.