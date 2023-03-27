حرس الحدود يحبط محاولة تهريب أكثر من 41 كغ من المخدرات من إيران

باكو، 27 مارس، أذرتاج

رصدت وحدة حرس الحدود الليلة انتهاك شخصين الحدود من أراضي إيران إلى أراضي أذربيجان قرب قرية شاطرلي بمحافظة جليل أباد.

وفي عملية فورية اعتقلا واتضح انهما ميلاد بن عسكر عظيمي ومحمد بن أكبر فلاح من سكان مدينة كرمي الحاملان جنسية إيران.

وضبطت أكثر من 41 كغ مخدرة كانت في حوزتهما وكذلك سكين واحد ورشاش فلفل واحد.

ويجري التحقيق في الحادث.