زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية

باكو، 27 مارس، (اذرتاج)

زاد انتاج الكمبيوترات والمعدات الكهربائية والبصرية والإلكترونية 30.6 مليون مانات خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن إنتاج الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية زاد بنسبة 4.9 في المائة والمعدات الكهربائية بنسبة 25.8 في المائة مقارنة بعام 2022.

زاد إنتاج أجهزة القياس بنسبة 4.6 مرة وإنتاج الأجهزة التنظيمية الكهربائية بنسبة 62.7 في المائة في الفترة المشمولة بالتقرير مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق.