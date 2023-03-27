حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها

باكو، 27 مارس، (اذرتاج)

تم تصدير أكثر من 13 الف طن من الألمنيوم ومنتجاته خلال شهري يناير - فبراير من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن حجم الصادرات من الألومنيوم ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ اكثر من 13000 طن.

وأشار الى أن قيمة الألومنيوم ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 35.1 مليون دولار.

يذكر أن البلد صدر خلال هذه الفترة 12.8 الف طن من الألومنيوم ومنتجاتها بقيمة 43.6 مليون دولار خلال عام 2022.