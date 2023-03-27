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    اقتصاد


    وزير الطاقة الاذربيجاني يزور ألمانيا

    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٧]
    وزير الطاقة الاذربيجاني يزور ألمانيا

    باكو، 27 مارس، (اذرتاج)

    قام وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف بزيارة الى ألمانيا تلبية لدعوة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الاقتصاد والمناخ ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة ان الوزير سيشارك في المؤتمر العالمي تحت عنوان "حوار برلين التاسع حول تحول الطاقة" الذي سيعقد في برلين في الفترة ما بين 28-29 مارس.

    من المقرر أن يلقي كلمة وزير الطاقة الاذربيجاني ويعقد لقاءاته الثنائية في الحدث الذي سيشارك فيه وزراء من دول مختلفة وممثلون رفيعو المستوى من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية.

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