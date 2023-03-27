"أرامكو" السعودية تستحوذ على 10 بالمئة من شركة صينية

باكو، 27 مارس (أذرتاج)

وقّعت أرامكو السعودية اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10 بالمئة من شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة المدرجة في بورصة شنجن، مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.6 مليار دولار).

وقالت أرامكو (أكبر شركة نفط بالعالم) في بيان الإثنين، إن الصفقة ستُسهم في زيادة توسيع وجودها بشكل كبير في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في الصين، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وذكرت أنه من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية ستعمل أرامكو على توريد 480 ألف برميل يوميا من النفط الخام العربي إلى شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ، بموجب اتفاقية مبيعات طويلة الأجل.

وستستحوذ شركة أرامكو لما وراء البحار، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، على الحصة في "رونغشنغ".

ومن بين الأصول الأخرى، تستحوذ رونغشنغ على حصة 51 بالمئة في شركة جيجيانغ، التي بدورها تمتلك وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيميائيات في الصين بطاقة معالجة تبلغ 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وإنتاج 4.2 ملايين طن متري من الإيثيلين سنويًا.

وتتضمن الصفقة بيعا ثانويا خارج البورصة لأسهم رونغشنغ من قبل المساهم الأكبر وهو مجموعة جيجيانغ رونغشنغ القابضة، مع إمكانية التعاون المستقبلي بين الأطراف في الأنشطة التجارية، والتكرير، وإنتاج المواد الكيميائية، وترخيص التقنية.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة بنهاية عام 2023، بعد أن تخضع للموافقات التنظيمية.

يأتي ذلك عقب الإعلان الأحد عن مشروع لأرامكو السعودية المشترك "أرامكو هواجين" بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار، لبدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات شمال شرق الصين في الربع الثاني من 2023.

وستورّد أرامكو السعودية التي تمتلك 30 بالمئة في "أرامكو هواجين"، ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من قيم النفط الخام إلى المجمع.

ومن خلال الشراكة مع رونغشنغ ومشروع أرامكو هواجين المشترك، ستورّد أرامكو السعودية إجمالي 690 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيميائيات.