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    بدء التدريبات العسكرية في مولدوفا بمشاركة دول الناتو

    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٣٧]
    بدء التدريبات العسكرية في مولدوفا بمشاركة دول الناتو

    كيشيناو، 27 مارس، (أذرتاج)

    تم انطلاق التدريبات العسكرية بمشاركة دول الناتو في مولدوفا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع المولدوفية أن عسكريي رومانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى مولدوفا يشاركون في التدريبات العسكرية "JCET-2023" التي بدأت في 27 مارس.

    تستهدف التدريبات العسكرية المشتركة التي ستستمر حتى 7 أبريل تبادل خبرات القوات الخاصة وزيادة مستوى التفاعل بين الوحدات المشاركة.

    وفقا للسيناريو، سينفذ عسكريو الدول الأربع طلقات قتالية وهبوط بالمظلات وتدريب ميداني إلى جانب مهام محددة.

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