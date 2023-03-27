أذربيجان: 22 حالة إصابة بكورونا في 27 مارس

باكو، 27 مارس، (اذرتاج)

سجلت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و5 حالات تعافي دون تسجيل 5 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 27 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 829 ألف و420 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و109 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و171 مريض منهم ويستمر علاج 140 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 682 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و553 ألف و691 فحص طبي.