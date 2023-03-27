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    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 27 مارس

    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٦]
    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 27 مارس

    باكو، 27 مارس، (اذرتاج)

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 27 مارس، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

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