أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 27 مارس
AzerTAg.az
٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٦]
باكو، 27 مارس، (اذرتاج)
لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 27 مارس، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.
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