السعودية تستضيف القمة العربية في 19 مايو

باكو، 27 مارس (أذرتاج)

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن القمة العربية الـ32 ستعقد في المملكة العربية السعودية يوم 19 مايو القادم، وذلك عقب المشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة وترحيبها بعقد القمة في التاريخ المشار إليه.

وأفادت الجامعة في بيان لها، اليوم (الأحد)، نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية بأن القمة المرتقبة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهيدا لانعقادها على مدار خمسة أيام.

يذكر أنه من المنتظر أن يشهد عام 2023 أيضا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الأفريقية في المملكة العربية السعودية.

وكان الأمين العام للجامعة العربية رجح أن يكون الموضوع الرئيسي للقمة اقتصاديا ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة.