منظمة التعاون الإسلامي تدين العمل الاستفزازي المتمثل في حرق نسخ من المصحف الشريف

باكو، 27 مارس (أذرتاج)

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاستفزازات المتمثلة في حرق نسخ من المصحف الشريف، التي حدثت مؤخرا في موقعين مختلفين في مدينة كوبنهاغن عاصمة الدنمارك يوم الجمعة الماضي.

واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة أن هذه الاستفزازات، التي تصدر من قبل نفس الأفراد والمجموعات اليمينية المتطرفة بذريعة حرية التعبير، نشرا للكراهية والتعصب وموجهة ضد الإسلام والمسلمين.

ودعت الأمانة السلطات الدنماركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جرائم الكراهية هذه ومنع مثل هذه الاستفزازات.