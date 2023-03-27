مركبات لجنة الصليب الأحمر الدولية تمر عبر طريق لاتشين بدون مانع

باكو، 27 مارس (أذرتاج)

يستمر في يومه الـ 106 اعتصام نشطاء البيئة المنظمة بدعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية على طريق لاتشين وخانكندي بطلب السماح بإجراء عملية الرصد والمراقبة والتفتيش على منجمي قيزيل بولاق ودميرلي في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وبوقف الاستغلال الغير قانوني لثروات أذربيجان الطبيعية.

مرت 4 شاحنات وسياراتان للجنة الصليب الأحمر الدولية في 27 مارس من خلال مكان الاعتصام بدون مانع عبر لاتشين.

ويدل ذلك مرة أخرى على أن المشاركين في التظاهرة السلمية لا يعرقلون عبور مراكب النقل للأغراض الإنسانية.