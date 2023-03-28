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    أذربيجان تعلن إلغاء بعض القيود بشأن فيروس كورونا

    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٢٤]
    أذربيجان تعلن إلغاء بعض القيود بشأن فيروس كورونا

    باكو، 28 مارس (أذرتاج)

    أعلن مجلس الوزراء الاذربيجاني عن إلغاء بعض القيود القليلة المتبقية بشأن فيروس كورونا.

    بناء على القرار، يسمح سفر مواطني جميع البلدان الأجنبية، والمواطنين الأجانب المقيمين بالإقامة الدائمة في تلك البلدان، كذلك الأشخاص عديمي الجنسية الى جمهورية أذربيجان جوا، وفق ما أفادت أذرتاج.

    كما ألغى مجلس الوزراء بهذا القرار طلب تقديم "جواز كوفيد 19" في الحالات التالية:

    - عند دخول مواطني البلدان الأجنبية والمواطنين الأجانب المقيمين بالإقامة الدائمة في تلك البلدان وكذلك الأشخاص عديمي الجنسية الى أراضي جمهورية أذربيجان؛

    - عند الدخول إلى الأماكن المحددة (أماكن حفلات ومنشآت رياضية والصحية والمراكز التجارية الكبيرة ومباني المرافق العامة والفنادق والحافلات للسفر الى الأقاليم والمدن والأماكن الأخرى المحددة لهذا الطلب).

    سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من الساعة السادس صباحا في 28 مارس عام 2023.

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