السعودية.. وفاة 20 شخصا إثر حادث حافلة

باكو، 28 مارس (أذرتاج)

لقى 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 29 آخرون، الإثنين، إثر حادث مروري لحافلة كانت متجهة من مدينة عسير، جنوب غرب السعودية إلى مكة المكرمة.

وأفادت قناة الإخبارية الرسمية، في تغطية متلفزة، بوفاة 20 شخصا وإصابة 29 في حادث مروري لحافلة في مدينة عسير، حسب حصيلة أولية، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

ولفتت إلى أن "أغلب ركاب الحافلة من جنسيات متعددة وكانوا متجهين إلى مكة المكرمة"، في إشارة لأنهم معتمرين.

وأكدت صحيفة "سبق" السعودية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "20 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث تلك الحافلة"، دون أن تحدد جنسياتهم.

وأرجعت المصادر سبب الحادث إلى "اصطدام الحافلة بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها" .

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لا يزالون بموقع الحادث.