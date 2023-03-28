بايراموف يطلع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي على الوضع الإقليمي الأخير

باكو، 28 مارس (أذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الشئون الأوروبية والاورواسيوية كارين دونفريد في 27 مارس.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي المسائل الملحة المدرجة في اجندة التعاون الثنائي بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية وكذلك سير عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

قدم الوزير بايراموف معلومات عن آخر المستجدات الإقليمية والاستفزازات الارمينية الأخيرة المتمثلة أيضا في استمرار نقل العسكريين والذخائر الى أراضي أذربيجان والخطوات التي تتخذها أذربيجان ضد هذه الاستفزازات دون تطبيق القوة.

اشير، خلال المكالمة الهاتفية، الى ضرورة انشاء نقطة تفتيش في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، في منفذ طريق لاتشين، ذلك لمنع الأنشطة غير القانونية في أراضي أذربيجان. كذلك لفت الوزير الى الموقف غير البناء لأرمينيا التي تعرقل محادثات السلام، مؤكدا ان أذربيجان مستعدة دائما لاستئناف المحادثات في هذا الصدد.

من جانبها شددت كارين دونفريد على أهمية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا في التنمية والسلام في المنطقة. خلال المكالمة اعرٍب عن القلق من الوضع المتوتر في الآونة الأخيرة مع الإشارة الى حل كافة الخلافات عن طريق المحادثات. وقيل ان الجانب الأمريكي مستعد لدعم العملية.

تمنى الوزير جيهون بايراموف للسيدة دونفريد نجاحات في عملها المقبل بعد انتهاء مدة عملها في منصبها الحالي قريبا.