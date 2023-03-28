وزير الخارجية: أرمينيا تعرقل محادثات سلام

باكو، 28 مارس (أذرتاج)

تعرقل أرمينيا محادثات بشأن السلام.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف خلال اتصال هاتفي جرى بينه ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الشئون الأوروبية والاورواسيوية كارين دونفريد في 27 مارس.

قدم الوزير بايراموف معلومات عن آخر المستجدات الإقليمية والاستفزازات الارمينية الأخيرة المتمثلة أيضا في استمرار نقل العسكريين والذخائر الى أراضي أذربيجان والخطوات التي تتخذها أذربيجان ضد هذه الاستفزازات دون تطبيق القوة.

اشير، خلال المكالمة الهاتفية، الى ضرورة انشاء نقطة تفتيش في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، في منفذ طريق لاتشين، ذلك لمنع الأنشطة غير القانونية في أراضي أذربيجان. كذلك لفت الوزير الى الموقف غير البناء لأرمينيا التي تعرقل محادثات السلام، مؤكدا ان أذربيجان مستعدة دائما لاستئناف المحادثات في هذا الصدد.