31 مركبة لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين بدون مانع
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٣٥]
باكو، 28 مارس (أذرتاج)
مرت 31 مركبة منها سيارات وشاحنات تموين لقوات حفظ السلام الروسية حتى هذه الساعة في 28 مارس من خلال مكان الاعتصام بدون مانع عبر طريق لاتشين.
ويدل ذلك مرة أخرى على أن المشاركين في التظاهرة السلمية لا يعرقلون عبور مراكب النقل للأغراض الإنسانية.
يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.
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