تخطيط استثمار أكثر من 21 مليون مانات في مجمع صناعي في جبرائل المحررة من الاحتلال

باكو، 28 مارس (أذرتاج)

يخطط استثمار أكثر من 21 مليون مانات في مجمع "منطقة وادي آراز الاقتصادية" في جبرائل المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج ان المجمع الصناعي يحتضن 3 شركات مقيمة وشركة غير مقيمة حاليا. كذلك يخطط خلق أكثر من 270 فرصة عمل جديدة في المجمع الصناعي. ستقوم شركة جديدة مقيمة بإنتاج خرسانة ولاصق جاف. سيتم توظيف أكثر من 20 عاملا في هذه المؤسسة. كذلك سيتبنى فيها منشأة لبيع الاسمنت الى جانب مصنع الاسمنت.