ممثلو الطوائف الدينية غير الإسلامية يزورون مدينة قوبا

قوبا، 28 مارس، (أذرتاج)

قام ممثلو الطوائف الدينية غير الإسلامية والضيوف الأجانب بزيارة الى مدينة قوبا الأذربيجانية، برفقة ممثلي لجنة الدولة للعمل مع المنظمات الدينية.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف التقوا أولا مع ممثلي المجتمع المحلي في بلدة قيرميزي قصبه حيث يعيش اليهود الجبليون بشكل مضغوط في قوبا وتعرفوا على متحف التاريخ والإثنوغرافيا لليهود الجبليين في العالم.

وزار الضيوف الكنيسين "جيلاكي" و"ألتي جومباز" في البلدة ومجمع مجزرة قوبا التذكاري بمناسبة الذكرى الـ105 للإبادة الجماعية التي ارتكبها الأرمن ضد الأذربيجانيين في عام 1918.

شاركت في الزيارة الطوائف الدينية – اليهود الجبليين في أذربيجان و"المحافظة الرسولية للكنيسة الكاثوليكية في جمهورية أذربيجان" وأبرشية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في باكو وأذربيجان و"جمعية الكتاب المقدس الأذربيجانية" و"كنيسة الأدفنتست" و"كنيسة المخلص - اللوثري" و"الرسول الجديد في مدينة باكو" و"كلمة الحياة مسيحية" و"أغابي" (محبة مسيحية) و"كلمة الحياة" و"نعمة واهبة للحياة" و"لهب" و"وانيارد" و"وعي كريشنا" و"مولوكان الروحي المسيحي" و"بهائي" للمسيح المعمدانيين الإنجيليين.