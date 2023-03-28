  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    تعيين ممثل خاص للرئيس الاذربيجاني في محافظة لاتشين

    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 28 مارس (أذرتاج)

    عين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ماسيم احمد اوغلو محمدوف ممثلا خاصا له في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية، ذلك بناء على البند الـ32 للمادة 109 من الدستور.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٣٦]
    21 مركبة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٢]
    الرئيس إلهام علييف: نعيد إسكان ما يزيد عن 1000 شخص في قرية زابوخ وعن 300 شخص في قرية صوص
    نبني مسجدا في مدينة لاتشين
    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٤٧]
    13 مركبة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٢٩]
    الرئيس إلهام علييف: ننشئ طريقا إلى زنكزور الشرقية من محافظة جويجول أيضا