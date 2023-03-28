تعيين ممثل خاص للرئيس الاذربيجاني في محافظة لاتشين

باكو، 28 مارس (أذرتاج) عين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ماسيم احمد اوغلو محمدوف ممثلا خاصا له في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية، ذلك بناء على البند الـ32 للمادة 109 من الدستور.

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