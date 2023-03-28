  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 28 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0082

    أورو EUR 1 1.8378

    دولار أسترالي AUD 1 1.1371

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.327

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0931

    كرون دنماركي DKK 1 0.2466

    لاري جورجي GEL 1 0.6602

    روبي هندي INR 1 0.0207

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2464

    دينار الكويت KWD 1 5.5507

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3864

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0928

    جنيه مصري EGP 1 0.055

    لاي مولدوفا MDL 1 0.092

    كرون النرويج NOK 1 0.1631

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3922

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

    روبل روسي RUB 1 0.0221

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.281

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2795

    ريال السعودية SAR 1 0.4526

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

    دولار تايوان TWD 1 0.056

    ليرة تركيا TRY 1 0.089

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0589

    كرون التشيك CZK 1 0.0773

    يوان الصين CNY 1 0.247

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0935

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4783

    كرون السويد SEK 1 0.164

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8591

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1308

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.3015

    بيسو تشيلي CLP 100 0.211

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٧]
    وزير الطاقة الاذربيجاني يزور ألمانيا
    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٠]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:١٢]
    انخفاض صادرات ألياف القطن والغزل
    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٠٤]
    ارتفاع حجم الصادرات من منتجات المعادن الحديدية