البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 28 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 مارس آذار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0082

أورو EUR 1 1.8378

دولار أسترالي AUD 1 1.1371

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.327

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0931

كرون دنماركي DKK 1 0.2466

لاري جورجي GEL 1 0.6602

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2464

دينار الكويت KWD 1 5.5507

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3864

بيسو المكسيك MXN 1 0.0928

جنيه مصري EGP 1 0.055

لاي مولدوفا MDL 1 0.092

كرون النرويج NOK 1 0.1631

زلوتي بولندا PLN 1 0.3922

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

روبل روسي RUB 1 0.0221

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.281

دولار سنغافورة SGD 1 1.2795

ريال السعودية SAR 1 0.4526

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

دولار تايوان TWD 1 0.056

ليرة تركيا TRY 1 0.089

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0589

كرون التشيك CZK 1 0.0773

يوان الصين CNY 1 0.247

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0935

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4783

كرون السويد SEK 1 0.164

فرنك سويسرا CHF 1 1.8591

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1308

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.3015

بيسو تشيلي CLP 100 0.211

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

ريال إيران IRR 100 0.004