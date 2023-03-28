البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 28 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0082
أورو EUR 1 1.8378
دولار أسترالي AUD 1 1.1371
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.327
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0931
كرون دنماركي DKK 1 0.2466
لاري جورجي GEL 1 0.6602
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2464
دينار الكويت KWD 1 5.5507
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3864
بيسو المكسيك MXN 1 0.0928
جنيه مصري EGP 1 0.055
لاي مولدوفا MDL 1 0.092
كرون النرويج NOK 1 0.1631
زلوتي بولندا PLN 1 0.3922
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.0221
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.281
دولار سنغافورة SGD 1 1.2795
ريال السعودية SAR 1 0.4526
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559
دولار تايوان TWD 1 0.056
ليرة تركيا TRY 1 0.089
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0589
كرون التشيك CZK 1 0.0773
يوان الصين CNY 1 0.247
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0935
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4783
كرون السويد SEK 1 0.164
فرنك سويسرا CHF 1 1.8591
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1308
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.3015
بيسو تشيلي CLP 100 0.211
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113
ريال إيران IRR 100 0.004
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