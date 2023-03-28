الرئيس إلهام علييف: خلال الاحتلال انتهج الأرمن سياسة الاستيطان غير المشروع في لاتشين
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:١٤]
باكو، 28 مارس (أذرتاج)
قال الرئيس إلهام علييف، خلال استقباله ماسيم محمدوف، الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة شرق زنكزور الاقتصادية، إن الأرمن انتهجوا سياسة الاستيطان غير القانوني في لاتشين خلال فترة الاحتلال.
تم جلب الأرمن من دول أجنبية إلى مدينة لاتشين وعدة قرى واستقروا هناك. وتعتبر هذه جريمة حرب حسب كل المواثيق الدولية. لسوء الحظ، لم يتم محاكمة الدولة الأرمنية قضائيا على جريمة الحرب هذه"، وفق ما قاله رئيس الدولة.
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