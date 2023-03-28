الرئيس: دولة أذربيجان ستضمن حياة مريحة للنازحين السابقين الذين سيعودون إلى لاتشين

باكو، 28 مارس، (أذرتاج)

منطقة لاتشين هي واحدة من أكبر المناطق الأذربيجانية. لدى المنطقة إمكانات كبيرة. بالطبع، يجب أن يعيش النازحون السابقون الذين سيعودون إلى محافظة لاتشين بشكل آمن وستضمن دولة أذربيجان ذلك.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لماسيم محمدوف بمناسبة تعيين الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية.

قال رئيس الدولة: "كانت محافظة لاتشين محتلة لمدة 28 عاما وخلال هذه الفترة، دمرت أرمينيا جميع البنية التحتية للمنطقة وألحقت أضرارا جسيمة بالبيئة. بشكل عام، نتيجة للاستغلال غير القانوني للغابات لدينا، تم تدمير 60 ألف هكتار من الغابات اجماليا ومعظمها في محافظة لاتشين وقطعها ونهبها وبيعها من قبل الأرمن".