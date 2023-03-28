الرئيس: سننشئ مصدرا كبيرا للطاقة باستخدام موارد المياه في لاتشين وكالبجر

باكو، 28 مارس، (أذرتاج)

سننشئ مصدرا كبيرا للطاقة باستخدام موارد المياه في محافظتي لاتشين وكالبجر.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لماسيم محمدوف بمناسبة تعيين الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية.

وأضاف رئيس الدولة أن "يجري الآن بناء محطات الطاقة الكهرومائية في لاتشين وكالبجر وزنكلان والعديد من المحافظات الأخرى بشكل سريع وننتج أكثر من 50 ميغاواط من الطاقة. وعامة، وهدفنا توسيع طاقة المحطات الكهرومائية في المحافظات المحررة إلى 200 ميغاواط بحلول نهاية العام الحالي وتوصيلها إلى 500 ميغاواط في المستقبل. ومحافظتا لاتشين وكالبجر لديهما إمكانات كبيرة في مجال طاقة الرياح".