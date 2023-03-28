الرئيس إلهام علييف: كانت أرمينيا ترفض استعادة محافظة لاتشين إلى أذربيجان

باكو، 28 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لمسيم محمدوف بمناسبة تعيينه لمنصب الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية إن الوسطاء كان يظهرون موقفا خاصا دائما تجاه محافظة لاتشين خلال المحادثات التي أجريت خلال سنوات مضت وكانت أرمينيا ترفض اعادة محافظة لاتشين كافة إلى سيادة أذربيجان.

وشدد الرئيس علييف على انهم ما كانوا في الحقيقة يفكرون في الانسحاب من المحافظات الأخرى أيضا والآن بعد مضي عامين ونصف على الحرب أصبح ذلك واضحا لدى الجميع وكان الوسطاء الدوليون ضمن مجموعة مينسك السابقة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يسعون عبر إجراء المحادثات إلى تعزيز هذا الاحتلال بالفعل.