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    سياسة


    رئيس أذربيجان: سنبني قرى حضرية في الاراضي المحررة

    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:١١]
    رئيس أذربيجان: سنبني قرى حضرية في الاراضي المحررة

    باكو، 28 مارس، (أذرتاج)

    بالطبع، سيعاد الآن وفي المستقبل إعمار كل قرية على الأراضي المحررة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لماسيم محمدوف بمناسبة تعيين الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية.

    وأضاف رئيس الدولة أنه "من واجب دولة أذربيجان أن تجمع بين سكان القرى المجاورة وتنشئ لهم ظروف جيدة. أي سنبني قرى حضرية وقد وافقت على المخطط العام لجميع القرى التي سيتم بناؤها".

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