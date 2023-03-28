الرئيس إلهام علييف: موقف فرنسا الظالم والسلبي من أذربيجان ليس صدفة

باكو، 28 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لمسيم محمدوف بمناسبة تعيينه لمنصب الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية إن كل شيء اصبح واضحا الآن حيث إن موقف فرنسا الظالم والسلبي هذا من أذربيجان ليس صدفة.

وتناول رئيس الدولة التهم غير المبررة الموجهة ضد أذربيجان خلال عامين ونصف مضى على حرب قراباغ الثانية، قائلا إن كل هذا بين أيدينا، كما ان العديد من القرارات التي اتخذها البرلمان الأوروبي ضد أذربيجان ليس إلا ثمار عمل جماعات موالية للأرمن وفاسدة ومناهضة لأذربيجان ويعود الدور الرائد في هذا الى نواب فرنسا.