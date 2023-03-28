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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: استعدنا لاتشين في ساحة القتال وبطرق سياسية

    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٣٥‎]
    الرئيس إلهام علييف: استعدنا لاتشين في ساحة القتال وبطرق سياسية

    باكو، 28 مارس، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لمسيم محمدوف بمناسبة تعيينه لمنصب الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية إننا استعدنا لاتشين في ساحة القتال من جهة وبطرق سياسية من جهة أخرى وكان تحرير محافظة لاتشين من الاحتلال فترة حرب قراباغ الثانية احدى المهام الأساسية وقد حررنا بالفعل جنوب محافظة لاتشين بالقتال.

    وأوضح الرئيس علييف أن قرية جولابيرد وعدة قرى أخرى حررت في ساحة القتال وقد كنا قد خرجنا إلى الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي ونتيجة لهذه العملية وفي الوقت ذاته تحرير مدينة شوشا من الغزاة الأرمن قد أدى بالفعل إلى استسلام دولة أرمينيا.

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