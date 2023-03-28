الرئيس إلهام علييف: لا يمكن أحد أن يتحدث معنا بلغة التهديد

باكو، 28 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لمسيم محمدوف بمناسبة تعيينه لمنصب الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية إن العالم جميعا وفي الوقت ذاته القوى المعادية لأذربيجان قد رأوا إرادتنا القوية خلال العامين والنصف الماضية على الحرب.

واكد الرئيس علييف على أنه لن يؤثر أحد على إرادتنا ولا يمكن لاحد أن يتحدث معنا بلغة التهديد وقد أثبتنا ذلك لأرمينيا في حرب قراباغ الثانية وأثبتناه لحماة أرمينيا خلال العامين والنصف الماضية على الحرب.