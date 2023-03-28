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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: يتم إعادة بناء كل البنى التحتية لمدينة لاتشين

    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٣]
    الرئيس إلهام علييف: يتم إعادة بناء كل البنى التحتية لمدينة لاتشين

    باكو، 28 مارس، (أذرتاج)

    يتم إعادة بناء كل البنى التحتية لمدينة لاتشين - خطوط المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية وأكثر من 50 كيلومترا من الطرق الداخلية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لماسيم محمدوف بمناسبة تعيين الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية.

    أكد رئيس الدولة أن مدينة لاتشين ستصبح من أجمل مدن أذربيجان في العالم وستكون جنة في الأرض. كما أشار إلى اننا "نقوم الآن بتنفيذ أعمال بناء واسعة النطاق في جميع الأراضي المحررة ونفعل وسنفعل هذه الاعمال على حساب أموال دولتنا فقط".

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