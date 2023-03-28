الرئيس إلهام علييف: نعيد إسكان نحو 10 آلاف نازح في محافظة لاتشين في المستقبل القريب

باكو، 28 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لمسيم محمدوف بمناسبة تعيينه لمنصب الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية إن الخطة الرئيسية لقريتي جولابيرد وقورجو تم التصديق عليها.

واعلن الرئيس علييف عن تخطيط إعادة إسكان 2400 شخص في قرية جولابيرد و1300 شخص في قرية قورجو في المرحلة الأولى ويمكن للجميع، بناء على هذه الأرقام، أن يروا أننا سنعيد إسكان نحو 10 آلاف أو أكثر نازح سابق في محافظة لاتشين هذا العام والعام المقبل.